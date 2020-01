Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl von Bargeld nach Geldabhebung in einem Geldinstitut

Lambrecht (Pfalz) (ots)

Am Nachmittag des 31.12.2019 kam es in Lambrecht in der Hauptstraße zu einem Diebstahl von Bargeld in Höhe von 1000,00 EUR. Die Rentnerin aus Lindenberg hob das Bargeld an einem Geldautomaten ab, konnte es jedoch nicht an sich nehmen, da der unbekannte Dieb ihr zuvorkam und das Bargeld schnappte, nachdem der Automat dieses bereitgestellt hatte. Der flüchtige Dieb wurde bislang nicht gefasst, die Ermittlungen dauern an. Im Rahmen erster Fahndungsmaßnahmen kontrollierte die Polizei mehrere verdächtige Personen. Hierbei kam es gegenüber einer Streife zu einer Widerstandshandlung, wobei eine Einsatzkraft leicht verletzt wurde. Parallel konnte durch eine weitere Streife bei ortsansässigen Jugendlichen Cannabis sowie Tabak, hochprozentiger Alkohol und Feuerwerkskörper aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen einen der Jugendgruppe wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

