Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollen im Stadtgebiet - mehrere Straftaten und bedeutende Ordnungswidrigkeiten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die weit überwiegende Mehrzahl der von der Polizei Kontrollierten hat sich nichts vorzuwerfen. Dass anlassunabhängige Kontrollen jedoch sinnvoll und wichtig sind, zeigte sich einmal mehr in den vergangenen Tagen: Bereits am 22.12.19 wurde ein 43-Jähriger Neustadter in der Maximilianstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Er führte gute vier Gramm Amfetamin mit. Am 29.12.19 haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt einen BMW-Fahrer gegen 11:00 Uhr in der Landauer Straße kontrolliert. Obwohl der 19-Jährige bereits seit über einem Jahr in Deutschland wohnhaft ist, konnte er nur einen türkischen Führerschein aushändigen. Folglich wurde ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Warum der Fahrer zusätzlich zu seinem türkischen Ausweis noch einen bulgarischen mit abweichenden Personalien besessen hatte, müssen die weiteren Ermittlungen aufklären. Der Beschuldigte erklärte diesen Umstand mit Übersetzungsproblemen. Am selben Tag, gegen 15:30 Uhr, wurden bei einer Fahrzeugkontrolle in der Eugenie-Abresch-Straße zunächst Messer jeweils in Ablagefächern der Fahrer- und Beifahrerseite festgestellt. Eine Durchsuchung des VW brachte schließlich insgesamt fünf Messer hervor, von denen sich bei dreien der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Waffenrecht ergibt. Weitere Kontrollen an den vergangenen Tagen, aus denen sich der Verdacht auf insgesamt mindestens drei Straftaten und zwei bedeutende Ordnungswidrigkeit ergab, wurden bereits in Pressemeldungen dargestellt.

