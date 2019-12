Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag, 26.12.2019 und Freitag, 27.12.2019, zwei Zigarettenautomaten am Bahnhofsgebäude in Lambrecht (Pfalz) auf.

Aus einem der beiden Automaten wurde das Bargeld entnommen. Der zweite Zigarettenautomat wurde mit gleichem Modus Operandi angegangen. Aus bislang unbekannten Gründen wurde der zweite Automat lediglich beschädigt, ggfls. wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört.

Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße, Telefonnummer 06321-854-0 oder per Email an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

