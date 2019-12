Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Kradunfall

Bad Dürkheim (ots)

Am 25.12.19, gegen 13:45 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger zusammen mit einer 14-jährigen Sozia mit einem 125 ´er Leichtkraftrad "Kawasaki" die B 37 von Bad Dürkheim kommend i.R. Frankenstein. Ca. 500 m nach dem Parkplatz "Ruheforst" verlor er vermutlich aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf nasser und mit Laub bedeckter Fahrbahn die Kontrolle über das Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanken. Hierbei fiel die Sozia über die Schutzplanken und blieb im angrenzenden Hang leicht verletzt liegen. Der 16-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Kaiserslautern eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800,- Euro beziffert,

Rückfragen bitte an:

