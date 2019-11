Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung im Hafen Leer

Am 05.11.2019, gegen16:30 Uhr, kam es im Hafen Leer zu einer Gewässerverunreinigung. Auf einem in den Binnenhafen einlaufendem Seeschiff platzte während eines Manövers die Hydraulikleitung des Bugstrahlruders. Eine geringe Menge Öl trat aus und verunreingte das Hafenbecken auf einer Fläche von ca 100qm. Durch die untere Wasserbehörde wurden Bekämpfungsmassnahmen angeordnet. Gegen den verantwortlichen Schiffsführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur Ursache des Defektes durch die Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

