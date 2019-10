Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schlepper kollidiert nach technischem Defekt mit der Jann-Berghaus-Brücke

Emden (ots)

Am 29.10.19, 14:20 Uhr, befuhr ein deutscher Schlepper die Seeschifffahrtstrasse Ems vom Hafen Leer zu Tal. In Höhe der Jann-Berghaus-Brücke kam es durch einen Stromausfall an Bord zum Ausfall der Ruderanlage. Infolge der Manövrierunfähigkeit kollidierte der Schubkopf des Schiffes mit einem Pfeiler der Brücke. An der Brücke wurde der Putz leicht beschädigt. Weiter wurde die Pegellatte abgebrochen. Am Fahrzeug entstanden keine Schäden. Ebenso blieben Personen- und Umweltschäden aus. Zu keiner Zeit wurde die Schifffahrt und die Funktion der Brücke beeinträchtigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Emden dauern an.

