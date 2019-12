Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wohnungseinbruch an Heiligabend

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den frühen Abendstunden an Heiligabend kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Landauer-Straße in Neustadt/Weinstraße. Die Täter agierten zielgerichtet und konnten Bargeld in Höhe von ca. 800,00EUR erbeuten.

