Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Amalienstraße - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Beteiligten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.12.2019, um etwa 14:00 Uhr, ereignete sich in Neustadt an der Weinstraße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 63-jährige Verkehrsunfallverursacher wollte hierbei von der Volksbadstraße kommend nach links in die Amalienstraße einbiegen. Dabei übersah er jedoch einen von rechts heranfahrenden, bevorrechtigten Fahrzeugführer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, weshalb es im Einmündungsbereich zu einer Kollision kam. Der bevorrechtigte Fahrzeugführer stieg in Reaktion auf den Zusammenstoß lediglich kurz aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug, stieg wortlos wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Beifahrerin des Verursachers erlitt durch die Kollision ein leichtes Schleudertrauma und wurde zwecks Untersuchung ins örtliche Krankenhaus verbracht. Ermittlungen bezüglich des flüchtigen Unfallbeteiligten führten zu einem 64-jährigen Neustadter. Dieser konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da bei der Person deutlicher Atemalkoholgeruch festzustellen war, wurde auf freiwilliger Basis ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,74 Promille zum Ergebnis hatte. Aufgrund dessen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

