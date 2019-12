Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrolle, Schwerpunkt verbotswidrige Handynutzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.12.2019 wurde zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr in der Amalienstraße, in Neustadt, eine stationäre Verkehrskontrolle durchgeführt. Der Schwerpunkt wurde hierbei auf das Erkennen von Handyverstößen gelegt. Wie sich zeigte, zurecht. Innerhalb der halben Stunden mussten drei Fahrzeugführer beanstandet werden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzten. Neben 100 EUR Geldbuße, sieht der bundeseinheitliche Tatbestandskatalog zudem die Eintragung eines Punktes in der Verkehrssünderkartei vor.

