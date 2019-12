Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl - Zeugenaufruf

Neustadt/Weinstraße (ots)

Vermutlich im Zeitraum von Sonntag, 22.12.2019, 14:00 Uhr, bis Montag, 23.12.2019, 16:45 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter die beide Kennzeichenschilder NW-KM 59 entwendete. Angebracht waren diese an einem grünen Opel Corsa, der im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Branchweilerhofstraße, in Neustadt, abgestellt war. Wer sachdienliche Hinwiese geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. in Verbindung zu setzen.

