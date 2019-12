Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Haßloch - nach Beschädigung geflüchtet

Haßloch (ots)

Zwischen Freitag, 20.12., 18:00 Uhr, und Samstag, 21.12., 08.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Lönsstraße in Haßloch. Bei einem nicht bekanntem Fahrmanöver beschädigte er den in Fahrtrichtung Waldstraße ersten Baum auf der rechten Seite, gegen den er stieß und ihn ein Stück zur Seite drückte, so dass die Rinde beschädigt und der Baum teils entwurzelt wurde. Die Pfähle, an denen der Baum befestigt war, wurden ebenfalls beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung in die Wege zu leiten oder überhaupt anzugeben, dass er einen Unfall verursacht hatte.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

