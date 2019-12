Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Landauer Straße wurde am 23.12.2019 um 20:45 Uhr ein Auto mit vier Männern kontrolliert. Hierbei konnten bei dem 35-jährigen Fahrer aus Landau Hinweise erlangt werden die für einen Drogenkonsum sprechen. Da auch keiner der Mitfahrer fahrtüchtig war, war die Fahrt der vier Männer und dem vierbeinigen Begleiter an dieser Stelle beendet und das Fahrzeug blieb vor Ort stehen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

