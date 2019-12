Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt ohne Führerschein unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Alleinsteiner Straße in Neustadt erhärtete sich am 26.12.2019, um 18:15 Uhr, bei einem PKW-Führer der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Des Weiteren konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Fahrt war entsprechend sofort beendet, das Fahrzeug blieb vor Ort stehen und dem Fahrer wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu. Da er außerdem keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, wurde noch vor Ort durch die Polizei eine Sicherheitsleistung erhoben. Es wird nun geprüft, ob sich der Halter des PKWs ebenfalls strafrechtlich wegen des Überlassens des Fahrzeugs an eine Person ohne gültige Fahrerlaubnis verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Neu, PK´in

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell