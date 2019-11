Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zigarettenautomat aus der Wand gerissen

Hagenbach, Schillerstraße (ots)

In der Nacht auf 15.11.2019 wurde durch noch unbekannte Täter ein Zigarettenautomat aus der Mauer eines Wohnhauses herausgerissen. Anschließend wurde der Automat in ein nahes Waldstück gebracht, wo er am nächsten Morgen gefunden wurde. Waren im Gesamtwert von 1400 EUR wurden entwendet, durch die Tat entstand ein Gesamtschaden von ca. 4900 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Wörth /Rhein.

