Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus - versuchte Diebstähle aus Häusern in Abbehausen, Moorsee und Stollhamm +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, kam es zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr zu drei Vorfällen mit vermutlich den selben Tätern.

Während der Abwesenheit der Hausbewohnerin eines Einfamilienhauses am Heeringer Weg gelangten bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Angehen eines Fensters in das Haus, durchsuchten Räume und Schränke und entwendeten Schmuck im vierstelligen Schadensbereich.

Gegen 12 Uhr wurde eine Hausbewohnerin von 2 männlichen unbekannten Tätern in ihrem Geschäfts-/Wohnhaus an der Butjadinger Straße überrascht. Nach Ansprache gaben diese an, nach einer Ferienwohnung zu suchen und verließen das Haus erst, nachdem die Tochter der Bewohnerin dazu gekommen ist. Zutritt erlangten sie vermutlich durch eine offene Hintertür.

Wiederum eine halbe Stunde später kam es in Stollhamm zu einer weiteren Begebenheit, bei der 2 unbekannte männliche Personen an der Haustür des Hauses einer 84-jährigen Bewohnerin klingelten und penetrant nach der nächsten Tankstelle fragten. Als die Dame kurz in ihre Hinterräume ging, um etwas zu holen, bemerkte sie eine dritte männliche Person, die sich auf ihrem rückwärtigen Grundstück bewegte. Da sie zum Glück vorher ihre Haustür verriegelte, konnten die beiden anderen Täter nicht ins Haus gelangen, was vermutlich deren Plan gewesen war.

Die Täter werden beschrieben mit vermutlich südländischer Herkunft, 20 - 30 Jahre alt, um die 1,85 m groß, mit 3-Tage-Bart und von normaler Statur. Einer der Täter soll eine Narbe unter einem Auge gehabt haben, ein anderer eine Tätowierung unter dem Auge. Nach dem Ereignis in Stollhamm entfernten die Männer sich mit einem Pkw in Richtung Diekmannshausen.

Zeugen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder nähere Angaben zu den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham oder Burhave.

