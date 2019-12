Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. Dezember 2019, gegen 10:35 Uhr, wendete ein Lkw mit Anhänger in Höhe der Zufahrt eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Stadion in Brake.

Im Zuge dessen stieß der Anhänger des Gespanns zweimal gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Lkw und verursachte Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zur Aufklärung der Straftat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen (1510549).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell