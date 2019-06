POL-ME: An Schule: Unbekannte zünden Mülltonnen an - Polizei sucht Zeugen - Langenfeld - 1906114

Polizei Mettmann

Am späten Donnerstagabend (Fronleichnam, 20. Juni 2019) haben bislang unbekannte Täter insgesamt acht Mülltonnen an der Kopernikus-Realschule an der Immigrather Straße angezündet.

Die Langenfelder Feuerwehr konnte die brennenden Mülltonnen kurz vor Mitternacht löschen, ehe es zu Gebäudeschäden an der Realschule kommen konnte. Allerdings wurden mehrere Stützpfeiler des Gebäudes stark verrußt.

Hinweise auf den oder die Täter liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen zur Brandursache von Brandstiftung aus und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02173 288-6310.

