POL-ME: Gefährliche Mängel: Polizei stoppt verkehrsunsicheren LKW - Langenfeld - 1912117

Am Donnerstag (19. Dezember 2019) hat die Polizei an der Kronprinzstraße in Langenfeld einen verkehrsuntauglichen LKW aus dem Verkehr gezogen. Dieser war mit mehr als 30 Mängeln als gefährlich eingestuft worden.

Gegen 9 Uhr fiel einem Kradfahrer des Verkehrsdienstes ein LKW Iveco aufgrund seines stark ungepflegten äußeren Zustands auf, was zu einer sofortigen Kontrolle führte: Die Reifen des LKW waren bereits stark abgefahren und beschädigt und auch die Beleuchtung des Fahrzeugs wies schon auf den ersten Blick erhebliche Mängel auf.

Darüber hinaus wurden Mängel an der Feststellbremse, der Karosserie sowie an der Lenkung festgestellt. Der Motor stellte sich als undicht heraus - hier tropfte Öl auf den Auspuff, was zu einer erhöhten Brandgefahr führen könnte. Auch die Druckbehälter der Bremsanlage waren lose.

Aufgrund der hohen Anzahl und Schwere der Mängel wurde der LKW unmittelbar aus dem Verkehr gezogen und durfte nur noch bis zur nächsten Werkstatt überführt werden. Sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch den Fahrzeughalter werden nun entsprechende Strafanzeigen gestellt.

