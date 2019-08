Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Auseinandersetzung zwischen Fußgänger und Radfahrerin am Pferdemarktswochenende - Polizei sucht nach Zeugen

Homberg (ots)

Fritzlar Körperverletzung auf der Spickebrücke - Polizei sucht Zeugen Tatzeit: Freitag, 12.07.2019, 16:00 Uhr Am Freitagnachmittag des Pferdemarktwochendes kam es vor und auf der Spickebrücke zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde hierbei verletzt. Die ermittelnde Polizei in Fritzlar sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere ein Paar, welches den Beteiligten gegenüber angab, dass sie den Vorfall beobachtet hätten. Das Paar hatte sich jedoch vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

