IM-MV: Innenminister Caffier zum heutigen Absturz von zwei Eurofightern der Bundeswehr: Dies ist ein tragisches Unglück und ein schwerer Tag für uns

Am frühen Nachmittag sind zwei Eurofighter kollidiert und über der Region Nossentiner Hütte abgestürzt. Zahlreiche Kräfte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, der Feuerwehren, der Rettungsdienste des Landes sowie der Bundeswehr waren zur Bergung und Absicherung der Absturzstellen im Einsatz.

"Dies ist ein tragisches Unglück und ein schwerer Tag für uns. Ich bedanke mich bei allen Einsatzkräften für das schnelle und souveräne Handeln vor Ort. Nur so konnten die Unglücksstellen schnellstmöglich ausfindig gemacht und abgesichert werden", sagt Innenminister Lorenz Caffier und ergänzt: "Die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Polizeilichen Organisationen verlief darüber hinaus hervorragend."

Unterstützung kam zudem von Anwärterinnen und Anwärtern aus Güstrow sowie von der Feuerwehrschule.

In den kommenden Tagen kann es in der Region um die Unfallstellen zu Beeinträchtigungen kommen. "Ich werbe schon jetzt für das Verständnis, vor allem der umliegenden Bevölkerung, dass die lückenlose Aufklärung dieses Unglücks eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird."

Bekannt ist zudem, dass einer der Piloten gerettet werden konnte und derzeit im Rostocker Uniklinikum behandelt wird. Der zweite Pilot ist bei diesem Unglück verstorben. Seit 2004 trainieren die Eurofighter von Laage aus.

