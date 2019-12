Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 27.12. auf den 28.12.2019 kam es in der Schillerstraße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit einem grünen Seat mit DÜW-Kennzeichen. Der/die unbekannte Fahrzeugführer/in verlor im Bereich der Ampelkreuzung zur Stiftstraße die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der/die Verursacher/in verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallörtlichkeit und ließ das völlig zerstörte Auto vor Ort stehen. Der Verkehrsunfall dürfte sich in den frühen Morgenstunden zugetragen haben. Zeugen die den PKW oder den/die Fahrer/Fahrerin gesehen haben oder Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt zu melden.

