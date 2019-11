Polizei Düren

POL-DN: Radfahrer schwer verletzt - Auto flüchtig

Vettweiß (ots)

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls, bei dem ein Fahrradfahrer am Samstagvormittag schwer verletzt wurde, wird gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag gegen 11:20 Uhr befuhr ein 58 Jahre alter Mann aus Mechernich mit seinem Rad die Landesstraße 264 aus Kelz kommend in Fahrtrichtung Nideggen. An der Kreuzung mit der Gereonstraße habe er von rechts aus Vettweiß kommend einen Pkw herannahen sehen. Da dieser jedoch laut STOP-Zeichen hätte anhalten und dem Radler die Vorfahrt hätte gewähren müssen, setzte der Mechernicher seine Fahrt geradeaus über den Kreuzungsbereich hinaus fort. Als der 58-Jährige bemerkte, dass der Pkw-Fahrer die geltende Verkehrsregelung missachtete und nicht anhielt, versuchte er, durch starkes Abbremsen einen Zusammenstoß zu verhindern. Tatsächlich kam es nicht zu einer Kollision mit dem Fahrzeug, doch der Fahrradfahrer überschlug sich und kam zu Fall. Der Autofahrer oder die -fahrerin setzte die Fahrt in Richtung Gladbach fort, ohne sich um das Unfallgeschehen oder den Verletzten zu kümmern. Dieser musste später mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.

Die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallverursacher dauern an. Bislang ist bekannt, dass es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben soll. Dessen Insassen oder Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

