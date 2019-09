Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Innenstadt : Betrunkene Frau schlägt Passant mit Flasche in Lübecker Innenstadt

Lübeck (ots)

Donnerstagabend (05. September 2019) hat eine betrunkene Frau am Lübecker Kohlmarkt mehrere Passanten belästigt und beschimpft. Einen Mann schlug sie mit einer Weinflasche gegen den Kopf. Für den Rest der Nacht wurde die Lübeckerin in Gewahrsam genommen. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Aufgefallen war die 53-jährige Lübeckerin gegen 22:45 Uhr, weil sie stark alkoholisiert mehrere Passanten in Höhe einer Bankfiliale am Kohlmarkt belästigte, einige von Ihnen sogar anfasste und beschimpfte. Ein 25-jähriger Mann rief deswegen die Polizei, hatte sich um Streit zu vermeiden bereits von der Frau zurückgezogen. Als er der Frau den Rücken zudrehte, kam diese auf ihn zu und schlug ihm mit einer Weinflasche gegen den Kopf. Zur weiteren Behandlung musste er später von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Angreiferin war zwischenzeitlich offenbar gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Sie zeigte sich auch den kurz darauf alarmierten Beamten des 1. und 3. Polizeireviers gegenüber aggressiv, erhob mehrfach die Fäuste und kam auf die Einsatzkräfte zu. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde sie festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,33 Promille.

Gegen die 53-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

