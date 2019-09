Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Süd, St. Jürgen : Diebe geben sich als Handwerker aus

Lübeck (ots)

Anfang und Ende August 2019 haben sich unbekannte Betrüger in Lübeck St. Lorenz Süd und St. Jürgen als Handwerker einer Tiefbaugesellschaft ausgegeben. Unter einem Vorwand erbeuteten sie knapp 3000 Euro. Das Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der erste Fall ereignete sich bereits am 06. August in der Damaschkestraße. Gegen 13.00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür eines älteren Ehepaares. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab. Nach einem Wasserrohrbruch in der Straße wolle er jetzt nur kurz den Wasserdruck in der Wohnung prüfen. Die Geschädigten ließen den Fremden ins Haus. Dort ließ er in ihrem Beisein das Wasser in der Küche und im Badezimmer laufen. Unbeobachtet von beiden konnte er aus einer Geldbörse einen vierstelligen Geldbetrag entwendeten. Kurz darauf verschwand der Mann. Der Beschreibung nach ist er circa 20 -30 Jahre alt, von schlanker Statur und trug einen dunklen Kurzhaarschnitt. Sein äußeres Erscheinungsbild wird mit "südländisch" beschriebenen.

Der zweite Fall wurde vergangenen Mittwoch (28. August 2019) in einem Mehrfamilienhaus in der Wendischen Straße registriert. Gegen 16:30 klingelten zwei Männer an einer Wohnungstür und gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter einem Vorwand prüften auch sie den Wasserdruck in der Wohnung und lenkten die 83-jährige Bewohnerin im Badezimmer ab. Nachdem die Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, stellte die 83-jährige Bewohnerin den Verlust von mehreren Schmuckgegenständen fest und erstattete Anzeige. Einer der Männer war circa 20-30 Jahre alt, circa 155 - 160cm groß und von schlanker Statur. Er trug dunkle Haare und hatte ein rundes Gesicht. Bekleidet war der Mann zur Tatzeit mit einer grauen Latzhose sowie einem grauen Basecap. Sein Begleiter trug ein rotes Basecap, hatte eine stämmige Statur und soll circa 170-180cm groß sein.

Die Lübecker Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls. Es werden Zeugen gesucht, denen die verdächtigen Personen oder verdächtige Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten des Kommissariats 13 unter der Telefonnummer 0451/ 1310 entgegen.

Tipps der Polizei:

- Halten Sie vorab Rücksprache mit ihrem Vermieter und den Nachbarn, ob Handwerker ohne vorherige Anmeldung tatsächlich bei Ihnen Arbeiten durchführen sollen

- Lassen Sie sich den Personalausweis und einen Mitarbeiterausweis der Firma zeigen. Im Zweifelsfall fragen Sie nach der Telefonnummer und der Anschrift des Betriebes. Schließen die Tür, lassen sie die Handwerker nicht in die Wohnung und vergewissern sich und recherchieren Sie, ob es das Unternehmen tatsächlich gibt.

- Im Zweifelsfall lassen Sie die Handwerker nicht in die Wohnung und informieren Sie die Polizei

