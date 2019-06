Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Entenküken aus Schacht gerettet

Bad Bergzabern (ots)

Am 16.09.19, um 15.38 Uhr, teilte ein Passant mit, dass im Schacht des freigelegten Bachs in der Königstraße in Bad Bergzabern mehrere Entenküken in der Strömung treiben würden und diese aus eigener Kraft den Schachtbereich nicht mehr verlassen könnten. Eine Streife fuhr die Örtlichkeit an. Insgesamt befanden sich sechs Entenküken in dem Schacht des freigelegten Bachs. Da diese weder von den eingesetzten Beamten noch den zahlreichen Passanten vor Ort sicher und tiergerecht geborgen werden konnten, wurde die Feuerwehr Bad Bergzabern angefordert. Ebenfalls erschien die aktive Tierhilfe vor Ort. Nachdem die Feuerwehr die Entenküken wohlbehalten bergen konnte, wurden diese zur weiteren Pflege in die Obhut der Tierhilfe übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell