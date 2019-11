Polizei Düren

POL-DN: Blitzeinbruch in einem Geschäft in Lendersdorf

Düren (ots)

Bei einem Einbruch am Samstag um 02:48 Uhr verschafften sich drei männliche Tatverdächtige über zwei verschlossene Gartentore eines Privatgrundstückes am Boisdorfer Weg Zugang zum Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Düren-Lendersdorf. Hier hebelten sie die Eingangstür der dortigen Bäckerei auf und lösten dabei den Alarmkontaktmelder aus. Anschließend entwendeten die Tatverdächtigen diverse Tabakwaren und verstauten diese in zwei übergroße Plastiktüten. Vier Minuten nach dem Betreten des Supermarktes verliessen die drei Tatverdächtigen das Geschäft und flohen wieder in Richtung des Privatgrundstückes. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

