Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher suchen Beute

Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Realschule und eine Firma in Laupheim ein.

Ulm (ots)

Am vergangenen Wochenende drang ein Unbekannter durch ein Fenster in ein Gebäude in der Rabenstraße ein. Auf der Suche nach Brauchbarem hebelte er eine Türe auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen fand der Dieb nichts und flüchtete unerkannt. Ein Dieb verschaffte sich ebenfalls am Wochenende Zutritt in ein Gebäude in der Schmiedstraße. Wie er in das Innere gelangte ist unklar. In einem Büro fand er einen Schlüssel. Den nahm er mit. Ob der Unbekannte noch Weiteres mitgenommen hat, weiß die Polizei noch nicht. Spezialisten der Polizei haben die Spuren gesichert. Die Polizei aus Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht , darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Laupheim und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Anita Mangold/Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

