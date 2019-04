Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim - Brennender Lkw

Auf der A8 brannte bei Kirchheim am Montag ein Lkw.

Gegen 16 Uhr fuhr ein Lkw auf der A8 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Kirchheim bemerkte der Fahrer Rauch in seiner Kabine. Kurze Zeit später drangen Flammen in das Innere des Fahrzeugs. Der 62-Jährige stoppte seinen Mercedes und hielt auf dem Standstreifen an. Er verließ sein Gefährt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Lkw fing Feuer und brannte aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Ursache ist noch unklar. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Ein Abschlepper barg es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen lief der Verkehr auf einem Fahrstreifen am Brandort vorbei. Nachdem die anderen Fahrstreifen gereinigt wurden, war die Autobahn gegen 18 Uhr wieder voll befahrbar.

