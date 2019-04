Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - In den Gegenverkehr geraten

Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag bei Reichenbach.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 56-jähriger Nissan-Fahrer auf der B466 in Richtung Bad Überkingen. Ein 84-Jähriger kam mit seinem Mercedes entgegen. Der Fahrer des Nissan verlor die Kontrolle über sein Auto. Er geriet auf den Fahrstreifen des Mercedes. Die Fahrzeuge kollidierten. Der Nissan fuhr in den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Der Mercedes blieb auf der Straße stehen. Der Nissan Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Mercedes-Fahrer und seine 82-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren hat ist unklar. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon 07335/9626-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfall machen können. In diesem Zusammenhang wird auch eine Zeugin gesucht, die den Insassen des Mercedes direkt nach dem Unfall Erste Hilfe leistete.

+++++++ 0606457

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell