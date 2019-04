Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag wurden zwei Personen bei einem Unfall in Königsbronn verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr fuhr eine 46-Jährige von Oberkochen in Richtung Königsbronn. Kurz vor Königsbronn kam es bei der Opel-Fahrerin zu einem medizinischen Notfall. Sie verlor die Kontrolle über Ihr Auto. Der Opel kam nach links von der Straße ab. Dort prallte das Fahrzeug an einer Böschung gegen einen Baumstumpf. Die 46-Jährige wurde schwer verletzt. Ihre 18-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Frauen in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit. Der Abschlepper barg das es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

+++++++ 0607156

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell