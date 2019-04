Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Motorrad kippt um

Bei einem Unfall am Montag in Riedlingen zog sich ein 55-Jähriger Verletzungen zu.

Der Mann war gegen 18 Uhr in der Opelstraße unterwegs. Sein BMW-Motorrad rutschte beim Abbiegen in die Daimlerstraße weg. Hierauf stürzte der Fahrer. Der Rettungsdienst brachte ihn mit eher leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben waren am Zweirad neue Reifen montiert, weshalb die volle Griffigkeit fehlte.

