POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungs- bzw. Abschiebehaft /

Umfangreiche Ermittlungen führten Ende März zur Festnahme von zwei Ulmern.

Seit Anfang des Jahres ermittelt die Ulmer Kriminalpolizei gegen einen 25-Jährigen und gegen eine 42-Jährige. Das Amtsgericht Ulm erließ Ende März Durchsuchungsbeschlüsse. Bei der Vollziehung fanden die Ermittler in drei Wohnungen über 1.200 verschreibungspflichtige Tabletten, über 200 Gramm Haschisch, Verpackungsmaterial und zwei Schreckschusswaffen. Hierauf erließ das Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen die 42-Jährige wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der 25-Jährige Asylbewerber kam hingegen in Abschiebehaft.

