POL-AC: Zeugen gesucht - Junge Frau wird nach der Abhebung an einem Geldautomaten überfallen - zwei Tatverdächtige flüchtig

Eschweiler (ots) - Zwei Tatverdächtige entwendeten am letzten Freitag (30.11.2018) gegen 17.15 Uhr einer jungen Frau Bargeld, das diese zuvor an einem Geldautomaten an der Pumpe in Eschweiler abgehobenen hatte. Einer der Männer sprach die 30- jährigen Geschädigte von hinten an und forderte die Herausgabe des Geldes. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, drückte er ihr einen unbekannten Gegenstand in den Rücken. Nachdem sie das Geld ausgehändigt hatte, flohen beide mit ihrer Beute in Richtung des nahegelegenen Waldes.

Die Geschädigte kann die Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Beide Männer sind ca. Mitte dreißig, ca. 1,85 m groß und von schlanker Statur. Beide trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung mit Kapuze. Ein Tatverdächtiger sprach Deutsch ohne Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-33301 oder (außerhalb der Bürodienstzeiten) unter der Rufnummer 0241/9577-34210 zu melden. (pw)

