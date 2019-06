POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 02.06.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Trunkenhiet im Straßenverkehr

In Diepholz befuhr am Samstagmorgen, 01.06.2019, gegen 04.40 Uhr ein 43 jähriger Mann aus Wallenhorst mit seinem PKW die Hindenburgstraße, wo er angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert wurde. Hierbei setllten die Beamten fest, daß der Mann unter dem Einfluß von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert über 1,1 Promille, woraufhin dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

PK Syke

Syke - Diebstahl eines Mobiltelefons; Zeugen gesucht Am Samstag, dem 01.06.2019, gegen 19:50 Uhr, hielt sich eine Sykerin (23 Jahre) im Netto-Verbrauchermarkt in Syke auf, um dort einzukaufen. Im Markt wurde die Frau von einer männlichen Person angerempelt. Beim Verlassen des Marktes hat sie das Fehlen ihres Mobiltelefons (IPhone 7+, goldfarben) bemerkt. Der Schaden liegt bei etwa 900 Euro. Zeugen werden gesucht: Der Mann sei ungepflegt gewesen und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er soll braune, lockige Haare getragen haben.

Twistringen - Anruf eines "falschen" Polizeibeamten, Amtsanmaßung Bei einem Twistringer Bürger (75 Jahre) ging am Abend des 01.06.2019, gegen 20:20 Uhr, ein Anruf einer männlichen Person ein. Der Mann gab sich fälschlicherweise als Angehöriger der Polizei Twistringen aus und bat dem Angerufenen nach Diebstählen in seiner Nachbarschaft Schutz an. Dieser lehnte dankend ab und legte auf.

Bassum - Verkehrsunfall auf Parkplatz durch betrunkene Passantin Am 01.06.2019, gegen 11:00 Uhr, passierte eine 55jährige Bassumerin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zwei dort geparkte Pkw. Die stark alkoholisierte Frau kam plötzlich ins Straucheln und fiel gegen einen der genannten Pkw. Hierbei verletzte sich die Frau leicht. Beim Pkw entstand eine Beule, der Sachschaden beträgt in etwa 1000 Euro. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests ergab einen Wert von 1,99 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Syke - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Am Nachmittag des 01.06.2019, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall eines 64jährigen Mannes aus Malaysia. Der Weltenbummler aus Asien fuhr mit dem Motorrad die Bassumer Landstraße in Syke innerorts in Richtung B6 und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Dadurch geriet der Mann unkontrolliert nach rechts und stieß gegen einen dort geparkten Pkw. Der Malaie verletzt sich durch die Kollision schwer und wird ins Krankenhaus gebracht. Die Schäden an Motorrad und Pkw belaufen sich zusammen auf etwa 6000 Euro.

PK Weyhe

Zeugen gesucht! Einbruch in Baucontainer

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde zunächst der Bauzaun einer Baustelle der Leester Straße gewaltsam geöffnet und anschließend ein Baucontainer aufgebrochen. Aus dem Baucontainer wurden diverse Werkzeuge entwendet. Sachdienliche Informationen werden durch die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen genommen.

Schadenshöhe: 550 Euro

Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten Autos

Am Samstagmittag kam es auf der Bundesstraße 51 in Seckenhausen zu einem Zusammenstoß zwischen vier Autos. Ein 27-jähriger Harpstedter befuhr die Bundesstraße 51 in Richtung Bremen und bemerkte zu spät, dass sich vor einer roten Ampel der Kreuzung zur Bundesstraße 322 eine Fahrzeugschlange gebildet hatte. Er fuhr mit seinem Auto auf das letzte der Fahrzeugschlange auf, wodurch zwei weitere Autos ineinander geschoben wurden. Durch den Aufprall wurde der 31-jährige Fahrer des letzten Autos der Fahrzeugschlange leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro.

PK Sulingen

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis Ort: 27254 Siedenburg, Speckenstraße Zeit: Fr., 31. Mai 2019, geg. 10:25 Uhr

Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus der Samtgemeinde Siedenburg war dort auf der Speckenstraße unterwegs. Anlässlich einer routinemäßigen Verkehrskontrolle legte sie als polnische Staatsbürgerin einen polnischen Führerschein vor. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein auf diesem Führerschein angebrachter Aufkleber, der ihr versagte, von ihrer Fahrerlaubnis im Bereich der Bundesrepublik Gebrauch zu machen, entfernt worden war. Der somit ungültige Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden ferner eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

2. Fahren ohne Fahrerlaubnis Ort: 27254 Siedenburg, Speckenstraße Zeit: Fr., 31. Mai 2019, geg. 11:15 Uhr

Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Siedenburg war dort auf der Speckenstraße unterwegs. Anlässlich einer routinemäßigen Verkehrskontrolle legte er als russischer Staatsbürger einen russischen Führerschein vor. Da erhebliche Zweifel am rechtmäßigen Erwerb dieses Führerscheins bestanden, wurde dieser an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ferner wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

