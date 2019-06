Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Junge verstirbt nach gestrigem Badeunfall ---

Diepholz (ots)

Nach dem Badeunfall am gestrigen Samstag gegen 16.15 Uhr in Stuhr, Kronsbrook, am Silbersee (wir berichteten), ist der 11-jährige Junge am späten Abend im Krankenhaus verstorben. Er war ca. 20 Minuten unter Wasser, als Taucher ihn aus dem Wasser retten konnten. Unter Reanimationsmaßnahmen war der Junge ins Krankenhaus nach Bremen gebracht worden. Hier verstarb er im Laufe des späten Abends.

Zum Hintergrund: Der 11-Jährige hielt sich mit zwei Freunden im Schwimmerbereich des Silbersees auf. Bei einem Tauchversuch war der 11-Jährige nicht wieder aufgetaucht. Seine Freunde konnte ihn nicht retten und alarmierten sofort die DLRG. Bei Suchmaßnahmen wurde der Junge nach ca. 20 Minuten gefunden und von Tauchern gerettet.

Angehörige und seine Freunde wurden durch Notfallseelsorger betreut.

