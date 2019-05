Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Trunkenheitsfahrten in Diepholz, Sulingen und Syke. Diebstähle in Asendorf und Bruchhausen-Vilsen

+++Diepholz - Trunkenheit im Straßenverkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis+++ Ein 33 Jahre alter Steinfelder befuhr in Diepholz öffentliche Straßen obwohl er deutlich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der BMW-Fahrer befuhr die Moorhäuser Straße und wurde hier von der Polizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Steinfelder deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,50 Promille. Weiterhin konnte der BMW-Fahrer nur einen britischen Lernführerschein vorweisen. Dieser Lernführerschein be-rechtigt aber nicht zum Führen einen PKW in der Bundesrepublik Deutschland. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde unter-sagt.

+++Fahren ohne Fahrerlaubnis in Sudwalde+++ In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde um 03:10 Uhr ein 22jähriger Mann aus Sudwalde im Bereich Sudwalde/Bensen mit einem Leichtkraftrad kontrolliert, das aufgrund der Motorleistung die Fahrerlaubnisklasse A erfordert. Da der junge Mann nicht im Besitz einer solcher Fahrerlaubnis ist, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet.

+++Trunkenheit im Verkehr in Sulingen/Lindern+++ Ein 19jähriger Mann aus Barenburg wurde am Donnerstagnachmittag auf dem Weg zur Vater-tagsveranstaltung in Sulingen/Lindern auf seinem Fahrrad fahrend angetroffen. Bei dem jungen Mann wurde aufgrund des ausschweifenden Genusses alkoholischer Getränke ein Atemalkohol-wert von 2,21 Promille festgestellt. Neben einer Blutprobenentnahme und der Untersagung der Weiterfahrt wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

+++Maasen Diebstahl von Werkzeugen und Diebstahl von Bewässerungsrohren+++ In der Zeit vom 28.05.2019, 18.00 Uhr bis 29.05.2019, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer verschlossenen Maschinengerätehallte in Maasen, Huckstedt, mit Akku betriebene Kettensägen, Akkuschrauber, Bohrmaschine und einen Winkelschleifer im Wert von 1300 Euro. Außerdem wurden in einem Waldgebiet in Maasen Mesloh in einem nicht näher einzugrenzenden Tatzeitraum 220 Alu Beregnungsrohre mit einer Länge von 6 Meter im Wert von 4400 Euro entwen-det. Die Rohre lagerten auf 5 sog Gummiwagen und dienten der Bewässerung der dortigen land-wirtschaftlichen Flächen.

+++Twistringen - Besonders schwerer Fall des Diebstahls+++ Im Freibad Twistringen kam es in der Zeit vom 29.05.19, 17.30 h bis zum 30.05.19, 12.17 h zu einem Diebstahl, bei dem unbekannte Täter sich auf nicht geklärte Weise Zugang zu den Räumlichkeiten verschafften, einen verschlossenen Spind aufbrachen und Bargeld entwendeten. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 230,- Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Twistringen, Tel. 04243/94242-0.

Bruchhausen-Vilsen - Besonders schwerer Fall des Diebstahls+++ In der Zeit vom 29.05.19, 18.40 h bis zum 30.05.19, 11.15 h drangen unbekannte Täter in ein im Bau befindliches Stallgebäude in Bruchhausen-Vilsen ein, öffneten hier gewaltsam einen Bauwagen, aus dem div. Werkzeuge entwendet wurden. Es entstand ein Schaden von ca. EUR 950,-. Sachdienli-che Hinweise bitte an die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/93851-0.

+++Asendorf - Versuch des besonders schweren Diebstahls+++ In eine Tankstelle in Asendorf wurde am 30.05.2019, in der Zeit von 02.12-02.17 Uhr, von unbekann-ten Tätern versucht gewaltsam einzudringen, was misslang. Zum entstanden Sachschaden sind derzeit keine Angaben möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

+++Syke - Trunkenheit im Verkehr+++ Am 30.05.2019, um 16.27 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Syker den Mühlendamm in Syke mit seinem Kleinkraftrad, obwohl er sich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke befand. Ein Atemalkohol-test hatte ein Ergebnis von mehr als 2 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++Barrien - Trunkenheit im Verkehr+++ In Syke, OT Barrien, befuhr ein 30-jähriger Syker am 30.05.2019, um 21.15 Uhr, mit seinem Fahrrad die Bremer Str., obwohl er sich erheblich unter Einfluss alkoholischer Getränke befand. Ein Atemal-koholtest hatte ein Ergebnis von mehr als 2 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veran-lasst, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+++Barrien - Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden, Gefährdung des Straßenver-kehrs+++ Am 30.05.19, um 20.16 Uhr, kam es in Syke, OT Barrien, in der Straße Zum Walde, zu einem Ver-kehrsunfall, als die Führerin eines PKW, eine 60-jährige Sykerin, die Straße in Richtung Okel befuhr und den ihr von rechts aus der Krummen Str. kommenden und damit vorfahrtberechtigten PKW einer 25-jährigen Weyherin, übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die PKW-Führerin aus Weyhe leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR 6.000,- Die Sykerin stand unter Einfluss alkoholischer Getränke, die Entnahme einer Blutprobe wurde ver-anlasst, der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

