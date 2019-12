Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 30.12.2019 wurde ein Mercedes Vito in der Nachtweide einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellten die kontrollierenden Beamten bei dem 18-jährigen Fahrer aus Neustadt/W. drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Urintest verläuft positiv auf THC. Da sich dadurch der Verdacht einer Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln erhärtete, wurde der Neustadter auf die Dienststelle verbracht und ihm dort eine Blutprobe entnommen. Folglich wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln eingeleitet. Als Strafe für den Fahrer steht neben den Verfahrenskosten auch ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Punkt in der Verkehrssünderdatei, sowie ein Monat Fahrverbot im Raum.

