Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Neustadt/Weinstraße) - Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 30.12.2019 gegen 10:30 Uhr hielt sich die 40-jährige Geschädigte aus Neustadt im Lidl in der Talstraße auf. An der Kasse stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der verschlossenen Handtasche entwendet wurde, die sie während des gesamten Einkaufs über der Schulter hängen hatte. In der Geldbörse befanden sich neben ihren spanischen Ausweispapieren auch eine EC-Karte und 120 Euro Bargeld. Hinweise auf tatverdächtige Personen liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße unter der Telefonnummer 06321-854 0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Neustadt empfiehlt Ihnen, ihre Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen und diese nicht unbeobachtet zu lassen.

