Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - brennender PKW nach Feuerwerk

Bad Dürkheim (ots)

Am frühen Neujahrsmorgen kam es gegen 00:40 Uhr in der Gerberstraße in Bad Dürkheim zum Brand eines SUV der Marke VW. Der Brand, welcher vermutlich durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst wurde, breitete sich schnell über das gesamte Fahrzeug aus, weshalb von einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ausgegangen wird. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, eine akute Gefahr für Personen bestand nicht.

Sollten Sie Zeuge des Vorfalls geworden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0 oder schriftlich unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Madeleine Weber



