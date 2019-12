Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Polizei Sögel klärt Serie von Sachbeschädigungen auf

Sögel (ots)

Seit September wurden durch die Polizei eine Vielzahl von Sachbeschädigungen in Sögel aufgenommen. Nach intensiven Ermittlungen konnten nun zwei Jugendliche den Taten zugeordnet werden. Insgesamt handelt es sich nach jetzigem Stand um 31 Straftaten, die den beiden Jugendlichen aus Sögel zuzurechnen sind und innerhalb der Bevölkerung für Unruhen sorgten. Neben diversen Sachbeschädigungen setzten die beiden Täter unter anderem einen Geldautomaten der Kreissparkasse außer Betrieb. Sie besprühten mehrere Häuser mit PU-Schaum und Farbe und legten Brände in einem leerstehenden Haus. Auch vor Vandalismus auf einem Friedhof machten die Jugendlichen nicht Halt. Die Täter zeigten sich im Rahmen ihrer Vernehmungen im Beisein der Eltern reumütig und räumten die Taten gegenüber der Polizei ein. Zur Schadenssumme können seitens der Polizei bislang keine konkreten Angaben gemacht werden. Nach polizeilicher Feststellung dürfte Langeweile die Triebfeder der Vandalismusserie gewesen sein. Entsprechende Ermittlungsverfahren gehen an die Staatsanwaltschaft Osnabrück. Zudem wurde das Jugendamt über die Sachverhalte in Kenntnis gesetzt.

