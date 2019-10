Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gefährdung des Straßenverkehrs durch riskantes Überholmanöver

Cochem (ots)

Am 14.10.2019, gegen 18.20 Uhr, wurde ein Pkw auf der L108, Brohl in Richtung Karden, trotz Gegenverkehr, von einem dunklen Kleinwagen mit MY-Kennzeichen riskant überholt. Die Überholte musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hinweise bitte an die Polizei in Cochem, Tel. 02671/9840 oder per E-Mail an wache.picochem@polizei.rlp.de.

