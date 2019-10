Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei Adenau, 2 Verkehrsunfälle mit verletzten Personen am Sonntagnachmittag (13.10.2019)

Adenau (ots)

Am 13.10.2019, gegen 13:25 Uhr kam es auf der L 10 von Barweiler in Richtung Wirft in Höhe der Zufahrt zum dortigen Angelpark zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten, aber nicht lebensgefährlich verletzten Person. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt der Fahrer eines PKW der Marke BMW aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer wird schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Derzeit wird geprüft, ob auch ein Verstoß gegen § 315 d StGB "Verbotene Kraftfahrzeugrennen" vorliegen könnte. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Adenau unter der Tel. 02691/925-0 in Verbindung zu setzen.

Am 13.10.2019, gegen 14:25 Uhr kam es auf der L10, kurz vor dem Parkplatz "Hohe Acht" zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer. Der Fahrer befuhr mit seinem Motorrad die L 10 von Adenau in Fahrtrichtung B 412. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Nach Zeugenaussagen war der Fahrer allein beteiligt und nicht zu schnell unterwegs. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

