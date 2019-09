Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen mit Leichtverletzten

Wenden (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizeileitstelle in Olpe ein Verkehrsunfall in der Schubertstraße gemeldet. Hier stießen gegen 06.45 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen, wobei sich beide Fahrerinnen leicht verletzten und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden. Nach eigenen Angaben der 56-jährigen Verursacherin könnte ein Sekundenschlaf ursächlich gewesen sein. Die Beamten schrieben eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher. Die Schubertstraße war teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr Wenden sicherte auslaufende Betriebsstoffe. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich.

