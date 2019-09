Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Attendorn (ots)

Am Freitag gegen 11.50 Uhr kam es in Attendorn zu einem Auffahrunfall. Eine 29-jährige Autofahrerin übersah auf der Umgehungsstraße der L539, einen in Fahrtrichtung Neu-Listernohl, vor einer Ampel stehenden PKW und fuhr auf. Durch den Aufprall verletzte sich der beteiligte 51-jährige Fahrer leicht. Er sucht ggf. selbstständig einen Arzt auf. Vier im PKW der Verursacherin befindliche Kleinkinder blieben unverletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen lud das Fahrzeug auf. Der Gesamtschaden liegt bei über 7000 Euro.

