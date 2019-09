Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Straßengraben

Attendorn (ots)

Gleich zwei verletzte Verkehrsteilnehmer forderte ein Verkehrsunfall auf der Plettenberger Straße, am Donnerstag gegen 18.25 Uhr. Ein 24-Jähriger, der auf Höhe Keseberg in Fahrtrichtung Attendorn unterwegs war, verlor in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über den Grünstreifen in die Böschung. Er und seine Mitfahrerin kamen mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf über 7000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, insbesondere für die bevorstehende Jahreszeit, die gefahrene Geschwindigkeit immer den Witterungsbedingungen anzupassen.

