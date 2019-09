Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zehn Monate alter Säugling bei Verkehrsunfall verletzt

Lennestadt- (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich "Uferstraße/ Hagener Straße/ Olper Straße" hat sich heute gegen 11.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein zehn Monate alter Säugling und dessen 66-jährige Oma verletzt wurden. Zunächst beabsichtigte eine 48-jährige Smart-Fahrerin, bei grüner Ampel, von der Uferstraße nach links in die Hagener Straße abzubiegen. Gleichzeitig wollte die 66-Jährige mit dem Kinderwagen die Straße, ebenfalls bei grünen Fußgängerampel, überqueren. Nach eigenen Angaben übersah die Smart-Fahrerin die Fußgängerin mit dem Säugling. Dadurch kollidierte sie mit dem Kinderwagen und der Frau, wodurch die Fußgängerin stürzte und der Kinderwagen umkippte. Durch den Zusammenstoß wurde die 66-Jährige schwer verletzt und nach einer adäquaten Erstversorgung durch vor Ort anwesende Ersthelfer in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verblieb der Säugling leicht verletzt. Das Kind kam mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.

