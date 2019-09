Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 23-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Olpe (ots)

Am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr hat sich auf der Straße "Im Osterseifen" in Richtung Griesemert ein Auffahrunfall ereignet, bei dem eine 23-Jährige verletzt wurde. Zunächst befuhr ein 55-Jähriger mit einem Opel die Straße. Vor ihm fuhr ein Pick-Up, der abbiegen wollte und verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringerte. Daraufhin bremste auch der Opel-Fahrer ab. Ihm folgten ein 33-jähriger VW-Fahrer sowie dahinter eine 23-jährige Suzuki-Fahrerin. Letztere bemerkte den eingeleiteten Bremsvorgang zu spät. Sie fuhr auf den VW auf und schob diesen auf den Opel. Im Nachgang an die Unfallaufnahme suchte die 23-Jährige selbstständig einen Arzt auf. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

