Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Attacke auf Zustellerinnen - Täter stellt sich bei der Polizei

Bitburg (ots)

Am späten Montagabend wurden in Nattenheim zwei Zeitungszustellerinnen von einem unbekannten Mann angegangen. Dabei wurde der PKW der Frauen beschädigt und ein Kennzeichen ihres Fahrzeuges wurde entwendet. Am Donnerstagmorgen erschien ein 53 Jahre alter Mann, in Begleitung seines Rechtsanwaltes, bei der Polizeiinspektion Bitburg. Der Mann räumte ein, der gesuchte Täter zu sein und übergab das entwendete Kennzeichen. Der Beschuldigte machte in einer ersten Vernehmung auch Angaben zur Sache. Nach eigenen Angaben des Täters, sah er sich auch durch die virale Verbreitung des Sachverhaltes durch die polizeiliche Pressemeldung veranlasst, sich bei der Polizei zu stellen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-96850





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell