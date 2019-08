Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdacht eines versuchten Raubes

Binsfeld (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Freitag, den 12.07.2019 gegen 23:45 Uhr in Binsfeld, zu einem körperlichen Übergriff auf einen Diskothekenbesucher. Der Geschädigte zog sich Bargeld am Geldautomaten, welcher sich genau gegenüber der Diskothek "Kajüte" befindet. Nachdem der Geschädigte das Bargeld aus dem Geldschacht genommen hatte, wurde er von zwei unbekannten männlichen Personen angegriffen, welche versuchten ihm das Bargeld zu entwenden. Die Täter entkamen letztlich ohne Beute.

Da sich zur angegebenen Tatzeit erfahrungsgemäß immer sehr viele Personen vor dem Eingang der Lokalität befinden, fragt die Polizei, wer sachdienliche Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt machen kann?

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9260.

