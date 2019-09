Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 6-Jähriger läuft auf Straße und wird angefahren

Olpe (ots)

Am Freitag gegen 12 Uhr befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Westfälische Straße stadtauswärts, als ihm ein 6-Jähriger vor das Auto lief. Dieser wurde von dem Fahrzeug erfasst und fiel zu Boden. Er klagte über Schmerzen am Fuß, ein Krankenwagen brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden.

